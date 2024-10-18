Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виктора Чиркова избрали мэром воронежских Лисок

Совет народных депутатов воронежского райцентра Лиски избрал главой города Виктора Чиркова, который с августа исполнял обязанности руководителя горадминистрации. С ним заключен контракт на два года. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в правительстве региона.

Источник: Reuters

На голосование были представлены две кандидатуры — Виктора Чиркова и директора городского парка культуры и отдыха Николая Ануфриева. В нем приняли участие 17 депутатов, 16 из них отдали свои голоса за врио главы города.

Виктору Чиркову 56 лет. Он родился в Лисках. В 1993 году окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации (ныне — Национальный авиационный университет). В Лисках с 1998 года работал инженером городской электросети, с 2001-го — главным инженером, с 2004-го — директором муниципального предприятия «Лискинская городская электросеть». В 2011 году занял пост замглавы городской администрации.

Врио главы Лисок господин Чирков стал после отставки Евгения Митюрева в августе этого года. Срок его полномочий должен был истечь в 2025 году.