Виктора Чиркова избрали мэром воронежских Лисок

Виктору Чиркову 56 лет. Он родился в Лисках. В 1993 году окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации (ныне — Национальный авиационный университет). В Лисках с 1998 года работал инженером городской электросети, с 2001-го — главным инженером, с 2004-го — директором муниципального предприятия «Лискинская городская электросеть». В 2011 году занял пост замглавы городской администрации.