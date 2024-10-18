Депутаты Башкирии предложили запретить въезд мигрантам с судимостью.

Госдума рассматривает законопроект башкирских депутатов о запрете въезда для мигрантов с уголовным прошлым. Изменения предлагается внести сразу в два федеральных закона: «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
— Получен отзыв Правового управления о соответствии законопроекта Конституции и требованиям Регламента Государственной Думы. Весь пакет документов передан для работы в Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Наш законопроект разработан с учетом криминогенной обстановки и направлен на обеспечение безопасности и правопорядка в стране, — сообщил председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачёв.
Предлагается установить ограничение для иностранных граждан и лиц без гражданства на въезд в страну, на получение разрешения на временное проживание, в том числе для получения образования, вида на жительство и разрешения на работу в случае наличия любой, в том числе снятой или погашенной, судимости за ряд наиболее опасных преступлений. В числе таких преступлений — грабеж, разбой, умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления против жизни и здоровья, тяжкие или особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против общественной безопасности, против здоровья населения и общественной нравственности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, совершенные как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
— Российский рынок труда нуждается в рабочей силе, и мы всячески приветствуем приезд в страну специалистов, квалифицированных рабочих, — сказал Константин Толкачев. — Мигранты получают здесь возможность жить и зарабатывать честным трудом, а российская экономика восполняет дефицит трудовых ресурсов. Но нам нужны законопослушные люди, и вот здесь нам есть над чем поработать. Статистика удручает. В 2021—2022 годах число убийств, совершенных мигрантами, выросло более чем наполовину. С января по июль 2023 года на треть увеличилось число совершенных ими тяжких и особо тяжких преступлений. Криминогенная обстановка ухудшилась. Уголовники из дружественных нам стран дискредитируют в глазах россиян своих же соотечественников. После резонансных случаев люди начинают с подозрением относиться к мигрантам в целом, что только усиливает социальную напряженность. Уголовникам нужно поставить заслон. Это пойдет на пользу и нашей стране, и законопослушным людям из других государств, которые хотят здесь честно жить и работать.
Ранее Госдума приняла законопроект, предложенный депутатами Курултая, о защите сделки по дарению квартиры. 17 октября российский парламент одобрил в первом чтении башкирскую инициативу по запрету пропаганды чайлдфри.