Депутаты Башкирии предложили запретить въезд мигрантам с судимостью.

— Российский рынок труда нуждается в рабочей силе, и мы всячески приветствуем приезд в страну специалистов, квалифицированных рабочих, — сказал Константин Толкачев. — Мигранты получают здесь возможность жить и зарабатывать честным трудом, а российская экономика восполняет дефицит трудовых ресурсов. Но нам нужны законопослушные люди, и вот здесь нам есть над чем поработать. Статистика удручает. В 2021—2022 годах число убийств, совершенных мигрантами, выросло более чем наполовину. С января по июль 2023 года на треть увеличилось число совершенных ими тяжких и особо тяжких преступлений. Криминогенная обстановка ухудшилась. Уголовники из дружественных нам стран дискредитируют в глазах россиян своих же соотечественников. После резонансных случаев люди начинают с подозрением относиться к мигрантам в целом, что только усиливает социальную напряженность. Уголовникам нужно поставить заслон. Это пойдет на пользу и нашей стране, и законопослушным людям из других государств, которые хотят здесь честно жить и работать.