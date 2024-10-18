Виталий Хоценко официально открыл XIII Международный форум «ИННОСИБ-2024» в Омске

«Сегодня в Омской области — 222 социальных предприятия, за прошлый год их число увеличилось на 19%. По их количеству мы входим в первую десятку по стране, занимаем второе место в Сибирском федеральном округе. Также мы входим в группу лидирующих российских регионов по доле муниципальных образований, реализующих программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. У нас в эту работу вовлечены практически все муниципальные районы области», — сказал Виталий Хоценко.