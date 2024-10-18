Виталий Хоценко официально открыл XIII Международный форум «ИННОСИБ-2024» в Омске

Основной день форума «ИННОСИБ» собрал российских и зарубежных экспертов, социальных предпринимателей и лидеров некоммерческих проектов, направленных на сохранение семейных традиций.
Главной темой форума в 2024 году стали национальные цели развития России, определенные президентом Владимиром Путиным на предстоящие шесть лет.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко считает, что показатели, которые установлены в президентских указах, достижимы только при участии негосударственного сектора. В ходе пленарной сессии глава региона сообщил, что в социальный бизнес с каждым годом вовлекается все больше людей с активной жизненной позицией.
«Сегодня в Омской области — 222 социальных предприятия, за прошлый год их число увеличилось на 19%. По их количеству мы входим в первую десятку по стране, занимаем второе место в Сибирском федеральном округе. Также мы входим в группу лидирующих российских регионов по доле муниципальных образований, реализующих программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. У нас в эту работу вовлечены практически все муниципальные районы области», — сказал Виталий Хоценко.
«В рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство” в этом году на субсидии социальным предприятиям из регионального бюджета мы направили более 15 млн рублей, поддержаны 8 проектов в сферах дополнительного образования, спорта, здравоохранения, обслуживания пожилых и инвалидов. До конца года планируем предоставить еще порядка 20 грантов», — добавил Виталий Хоценко.
Губернатор Омской области также высказал уверенность, что форум позволит найти точки роста, выдвинуть новые инициативы.
В ходе дискуссии, выставок, круглых столов его участники смогут познакомиться с лучшим региональным опытом и практиками, перспективными проектами и инновациями — в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и экологии, образовании и муниципальном управлении.
Кроме того, большое внимание будет уделено вопросам поддержки семей, прежде всего многодетных, повышению роли женщины в жизни государства и общества, созданию условий для их самореализации и профессионального личностного роста.