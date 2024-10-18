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Алексей Беспрозванных рассказал о белорусских товарах «по особым ценам» для Калининградской области

Калининградская делегация продолжает визит в Беларусь.

Источник: Правительство Калининградской области

Калининградская делегация во главе с губернатором Алексеем Беспрозванных продолжает официальный визит в Беларусь. Гости изучили Могилевскую область. Как сообщает пресс-служба областного правительства, калининградцы посетили местные предприятия по производству лифтов и продуктов питания, в частности, молочки.

Губернатор признался, что «впечатлен масштабом промышленных проектов в Могилеве, качеством местных товаров, высоким уровнем производительности предприятий». Он провел переговоры с рядом предприятий по важной для Калининградской области продукции.

«И им есть что предложить нам: продовольственные товары по особым ценам для особого региона с особым ассортиментом, поставки продуктов без посредников, напрямую», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Беларусь входит в первую тройку стран-партнеров Калининградской области.

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