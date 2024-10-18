В Минобразования планируют сократить учебный год для десятиклассников

Предлагается, чтобы десятиклассники заканчивали занятия 25 мая, так же, как и ученики девятых и одиннадцатых классов. Связано это с тем, что у 10-классников предусмотрены учебно-полевые сборы. Их тогда можно будет закончить до 1 июня, после учащиеся уйдут на летние каникулы.