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В Минобразования планируют сократить учебный год для десятиклассников

Для белорусских десятиклассников планируют сократить учебный год. Об этом рассказали в Министерстве образования Республики Беларусь.

По словам начальника управления общего среднего образования Минобразования Ирины Каржовой, сейчас в ведомстве кроме доработки уже имеющихся норм проводится работа над внесением в кодекс новаций, которые были продиктованы современными обстоятельствами.

Предлагается, чтобы десятиклассники заканчивали занятия 25 мая, так же, как и ученики девятых и одиннадцатых классов. Связано это с тем, что у 10-классников предусмотрены учебно-полевые сборы. Их тогда можно будет закончить до 1 июня, после учащиеся уйдут на летние каникулы.

образование