Депутаты гордумы Тольятти просят ввести уголовную ответственность за граффити

Как отметили на заседании комиссии по контролю, граффити стали настоящей напастью. Для собственников зданий ничего, кроме проблем, все эти надписи и картинки не несут. Правилами благоустройства установлен двухдневный срок для очистки фасадов объектов от граффити. Данная обязанность возлагается на владельцев соответствующих объектов, которым нужно потратить краску и время на закрашивание чужих художеств.
Однако в федеральном законодательстве не закреплено понятие «граффити» и не предусмотрена специальная норма, которая бы устанавливала ответственность за нанесение надписей и рисунков. Поэтому депутаты предложили изменить формулировки статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества» и ст. 214 УК РФ «Вандализм».
«В первую очередь инициатива направлена на борьбу с надписями и рисунками непристойного и циничного содержания, которые оскверняют и портят имущество, используются для совершения преступлений экстремистской направленности, а также в сфере оборота наркотиков», — пояснили в гордуме.