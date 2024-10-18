Депутаты гордумы Тольятти просят ввести уголовную ответственность за граффити

Как отметили на заседании комиссии по контролю, граффити стали настоящей напастью. Для собственников зданий ничего, кроме проблем, все эти надписи и картинки не несут. Правилами благоустройства установлен двухдневный срок для очистки фасадов объектов от граффити. Данная обязанность возлагается на владельцев соответствующих объектов, которым нужно потратить краску и время на закрашивание чужих художеств.