Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты гордумы Тольятти просят ввести уголовную ответственность за граффити

Депутаты городской думы Тольятти обратились к коллегам из губернской думы с просьбой выйти с законодательной инициативой о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ. Они предложили закрепить уголовную ответственность за порчу чужого имущества посредством нанесения на него надписей и рисунков.

Источник: Коммерсантъ

Как отметили на заседании комиссии по контролю, граффити стали настоящей напастью. Для собственников зданий ничего, кроме проблем, все эти надписи и картинки не несут. Правилами благоустройства установлен двухдневный срок для очистки фасадов объектов от граффити. Данная обязанность возлагается на владельцев соответствующих объектов, которым нужно потратить краску и время на закрашивание чужих художеств.

Однако в федеральном законодательстве не закреплено понятие «граффити» и не предусмотрена специальная норма, которая бы устанавливала ответственность за нанесение надписей и рисунков. Поэтому депутаты предложили изменить формулировки статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества» и ст. 214 УК РФ «Вандализм».

«В первую очередь инициатива направлена на борьбу с надписями и рисунками непристойного и циничного содержания, которые оскверняют и портят имущество, используются для совершения преступлений экстремистской направленности, а также в сфере оборота наркотиков», — пояснили в гордуме.