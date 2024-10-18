Очереди из грузовых фур исчезли перед выходными на границе Беларуси с Польшей

В ГПК отметили, что очереди из фур на выезд в ЕС есть на литовском, а также латвийском направлениях. Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» («Мядининкай» с литовской стороны) в очереди на 08.00 18 октября было 380 большегрузов. В пункте пропуска «Бенякони» («Шальчининкай») в очереди указано 540 фур.