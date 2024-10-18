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Очереди из грузовых фур исчезли перед выходными на границе Беларуси с Польшей

ГПК сказал об отсутствии очередей из фур на границе Беларуси с Польшей.

Источник: Комсомольская правда

Очереди из грузовых фур исчезли на границе Беларуси с Польшей перед выходными. Это следует из данных Государственного пограничного комитета, опубликованных на официальном сайте ведомства.

Согласно данным на 08.00 18 октября перед пунктом пропуска «Козловичи» («Кукурыки» с польской стороны) очередей из большегрузов нет. Также сказано, что на польском направлении в пункте пропуска «Брест» («Тересполь») на выезд было 470 легковых авто.

В ГПК отметили, что очереди из фур на выезд в ЕС есть на литовском, а также латвийском направлениях. Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» («Мядининкай» с литовской стороны) в очереди на 08.00 18 октября было 380 большегрузов. В пункте пропуска «Бенякони» («Шальчининкай») в очереди указано 540 фур.

Отмечается, что на латвийском направлении в пункте пропуска «Григоровщина» («Патерниеки») в очереди было 270 большегрузов, направляющихся на территорию Европейского союза.

Ранее Евросоюз заявил об ужесточении миграционного контроля на границе с Беларусью.

Тем временем Польша изменит правила въезда и выезда иностранцев, это коснется белорусов.

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