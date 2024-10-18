Ким Чен Ын призвал выбросить из головы идею объединения с Югом

Ким Чен Ын заявил об этом при посещении командования второго корпуса Корейской народной армии (КНА). Его сопровождали секретарь ЦК ТПК, зампред ЦВК ТПК Пак Чон Чхон и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль. На месте их встретили начальник Генштаба КНА Ли Ён Гир и командиры части.
Лидер КНДР посетил командный пункт «крупного соединения», выслушал доклад командира корпуса о расположении противных сил, проверил готовность подчиненных бригад, вступивших в боеготовность.
Ким Чен Ын отметил, что обстановка с безопасностью вокруг КНДР требует приложить «все усилия к повышению способности вести войну» и более тщательно наладить последовательную защиту безопасности государства.
«Наша армия должна еще раз точно осознать несомненный факт, что Республика Корея — чужая страна и абсолютно враждебное государство», — заявил Ким Чен Ын, добавив, что характер альянса США и Южной Кореи стал более «агрессивным», что еще более доказывает справедливость и важность укрепления КНДР сил ядерного сдерживания.
Лидер КНДР также упомянул разрыв автомобильного и железнодорожного сообщения с Южной Кореей.
«Это действие не только символизирует физическое разъединение, но также означает разрыв тянувшейся из одного века в другой дурной связи с Сеулом, выбрасывание из головы бесполезного представления о (южнокорейцах — ред) как о соплеменниках и нереальной идеи об объединении. Этот шаг является последним предупреждением, что в случае нарушения нашего суверенитета со стороны Южной Кореи, наша военная сила будет применена без каких-либо условий и колебаний», — заявил Ким Чен Ын.
Он добавил, что такие меры стали бы законным ответом на действия «вражеского государства», а не выступлением против соотечественников.
По словам лидера КНДР, только мир, защищаемый «могучими силами», способными держать врага «в узде», является прочным и дает гарантию безопасности государства и народа. Ким Чен Ын подчеркнул, что для достижения такого мира армия КНДР должна стать еще сильнее.