Ким Чен Ын призвал выбросить из головы идею объединения с Югом

«Это действие не только символизирует физическое разъединение, но также означает разрыв тянувшейся из одного века в другой дурной связи с Сеулом, выбрасывание из головы бесполезного представления о (южнокорейцах — ред) как о соплеменниках и нереальной идеи об объединении. Этот шаг является последним предупреждением, что в случае нарушения нашего суверенитета со стороны Южной Кореи, наша военная сила будет применена без каких-либо условий и колебаний», — заявил Ким Чен Ын.