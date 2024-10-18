Ждем 8 млн туристов в Челябинской области: министр Максим Решетников озвучил планы на зимний сезон

Глава Минэкономразвития Максим Решетников проводит всероссийское совещание по зимнему туризму на курорте «Солнечная долина». По прогнозу министра, с ноября по март россияне совершат 33 млн туристических поездок. Это на 4 млн больше, чем в прошлом году. В Челябинской области ожидается турпоток в 8 млн человек.
Южный Урал вошел в число семи регионов, где строят инфраструктуру для горнолыжных курортов.
— В их числе и проект по обновлению канатной дороги в «Солнечной долине», где проходит совещание, — сказал Максим Решетников. — Осматривали инфраструктуру курорта, коллеги «идут» в графике. Задача региональных команд: контролировать реализацию таких проектов.
В своем докладе губернатор Алексей Текслер озвучил, что в регионе откроются 9 курортов и 52 горнолыжные трассы протяженностью почти 60 км. Помимо «Солнечной долины» глава региона отметил курорт «Завлялиха».
— Увеличена пропускная способность подъемника в два раза, — рассказал Текслер. — В этом году будет запущен гостиничный комплекс «Каменный цветок». Также начинает действовать единый ски-пасс.
После совещания Максим Решетников посетит парк-отель «Баден-Баден Тургояк» в Миассе. Здесь планируется построить термальный комплекс.