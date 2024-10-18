Ждем 8 млн туристов в Челябинской области: министр Максим Решетников озвучил планы на зимний сезон

Глава Минэкономразвития Максим Решетников проводит всероссийское совещание по зимнему туризму на курорте «Солнечная долина». По прогнозу министра, с ноября по март россияне совершат 33 млн туристических поездок. Это на 4 млн больше, чем в прошлом году. В Челябинской области ожидается турпоток в 8 млн человек.