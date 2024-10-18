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Дегтярев: первые Игры ШОС планируется провести в 2026 году

По информации министра спорта, состязания будут проходить в открытом формате, это станет дополнительную возможность в соревновательной практике для спортсменов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Первые Игры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируется провести в 2026 году, сообщил журналистам глава российского Минспорта Михаил Дегтярев.

Министр отметил, что в условиях отстранения спортсменов из России от некоторых международных состязаний, российская сторона работаем над новыми форматами соревнований.

Так, в Казани прошли Игры будущего и Игры БРИКС. К ни присоединились также спортсмены из Азербайджана и Казахстана.

«Сейчас мы работаем над Играми ШОС, идет доработка нормативной базы, планируем запустить проект в 2026 году», — проинформировал он.

Дегтярев пояснил, что состязания будут проходить в открытом формате, что предоставит дополнительную возможность в соревновательной практике для спортсменов из РФ.

«Считаю спортивное сотрудничество в прикаспийском регионе нужно развивать», — подчеркнул руководитель профильного ведомства.

ШОС