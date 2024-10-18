Дегтярев: первые Игры ШОС планируется провести в 2026 году

Министр отметил, что в условиях отстранения спортсменов из России от некоторых международных состязаний, российская сторона работаем над новыми форматами соревнований.
Так, в Казани прошли Игры будущего и Игры БРИКС. К ни присоединились также спортсмены из Азербайджана и Казахстана.
«Сейчас мы работаем над Играми ШОС, идет доработка нормативной базы, планируем запустить проект в 2026 году», — проинформировал он.
Дегтярев пояснил, что состязания будут проходить в открытом формате, что предоставит дополнительную возможность в соревновательной практике для спортсменов из РФ.
«Считаю спортивное сотрудничество в прикаспийском регионе нужно развивать», — подчеркнул руководитель профильного ведомства.