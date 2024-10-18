Владимир Путин перед отъездом пообщался с жителями Уфы

После окончания деловой программы первого дня международного форума «Россия — спортивная держава» в Уфе президент России Владимир Путин подошел к уфимцам и пообщался с ними.
Несмотря на позднее время — на часах уже было после полуночи — жители города ждали главу государства. Сначала президент сел в правительственный автомобиль и уже собрался уезжать в аэропорт, но увидев стоящую толпу, он дал указание остановиться, чтобы подойти к ним.
«Путин вышел!», — не ожидали уфимцы.
Они встретили его бодро и с положительными эмоциями. Жители города выражали благодарность руководителю страны. Владимир Путин пожал руки уфимцам. Он был приветлив и доброжелателен.
«Как Вам Дворец борьбы?», — спросили они его.
«Отличные у вас социальные объекты получились новые. Любо-дорого посмотреть», — ответил он уфимцам.
А после сел в автомобиль и уехал.