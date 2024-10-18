Владимир Путин перед отъездом пообщался с жителями Уфы

Несмотря на позднее время — на часах уже было после полуночи — жители города ждали главу государства. Сначала президент сел в правительственный автомобиль и уже собрался уезжать в аэропорт, но увидев стоящую толпу, он дал указание остановиться, чтобы подойти к ним.