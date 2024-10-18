В Челябинске официально представили нового прокурора региона

Его кандидатуру предложил президент РФ ещё в сентябре этого года.
В четверг прошло оперативное совещание, на котором присутствовали сотрудники правоохранительных органов в Челябинской области. Его посетил Сергей Зайцев, являющийся замом генпрокурора РФ. На собрании он представил нового прокурора региона.
О том, что Игорь Донгаузер может вступить в эту должность, говорили давно. Вероятность этого многократно возросла после того, как его кандидатуру, предложенную Владимиром Путиным, одобрили в Совете Федерации. Произошло это в конце сентября, о чём сообщал «МК-Челябинск». В начале октября официально был опубликован приказ, по которому Игорь Донгаузер назначался прокурором Челябинской области. И теперь его представили правоохранительным органам региона.
Напомним, что Игорь Донгаузер с 2004 года работал в прокуратурах разного уровня. Последние два года он провёл Кемеровской области, но теперь получил новый пост, на котором сменил ушедшего ещё летом Карена Габриеляна. Последние несколько месяцев врио прокурора региона был Евгений Фёдоров.