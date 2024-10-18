В Челябинске официально представили нового прокурора региона

О том, что Игорь Донгаузер может вступить в эту должность, говорили давно. Вероятность этого многократно возросла после того, как его кандидатуру, предложенную Владимиром Путиным, одобрили в Совете Федерации. Произошло это в конце сентября, о чём сообщал «МК-Челябинск». В начале октября официально был опубликован приказ, по которому Игорь Донгаузер назначался прокурором Челябинской области. И теперь его представили правоохранительным органам региона.