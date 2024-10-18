Беларусь примет участие в заседании 45-й Генассамблеи АСЕАН в Лаосе

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Делегация Национального собрания Беларуси во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко
Парламент Беларуси получил статус наблюдателя в Межпарламентской Ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии осенью 2011 года.
«В ходе официального визита Сергеенко в Лаос запланированы встречи с руководством этой страны», — сообщили Sputnik в пресс-службе Палаты представителей.
Сергеенко выступит на заседании Генеральной ассамблеи МПА АСЕАН, проведет ряд двусторонних встреч с главами парламентских делегаций.
Будут обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в в таких сферах, как торговля, финансы, промышленность, АПК, медицина, культура, туризм.
Кроме парламентариев, в Лаос едут и представители белорусских деловых кругов.
Межпарламентская ассамблея Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (МПА АСЕАН), создана в 1977 году.
В настоящее время членами АСЕАН являются 10 государств: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Население стран, которые входят в АСЕАН, составляет более 675 млн. человек, совокупный ВВП — 3,6 трлн. долларов США.
Высшим органом МПА АСЕАН является Генеральная ассамблея, которая созывается один раз в год. В этом году будет юбилейная, 45-я Генассамблея, на ней будет обсуждена роль парламентов в укреплении АСЕАН.
Белорусский парламент получил статус наблюдателя в МПА АСЕАН в сентябре 2011 года, на 32-й Генассамблее, которая прошла в Пномпене (Королевство Камбоджа).