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Беларусь примет участие в заседании 45-й Генассамблеи АСЕАН в Лаосе

Белорусскую делегацию возглавляет спикер нижней палаты парламента Игорь Сергеенко, запланированы его встречи с руководством Лаоса.

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Делегация Национального собрания Беларуси во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко 18—20 октября совершает официальный визит в Лаос, где пройдет 45-я Генассамблея МПА АСЕАН, сообщили в парламентской пресс-службе.

Парламент Беларуси получил статус наблюдателя в Межпарламентской Ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии осенью 2011 года.

«В ходе официального визита Сергеенко в Лаос запланированы встречи с руководством этой страны», — сообщили Sputnik в пресс-службе Палаты представителей.

Сергеенко выступит на заседании Генеральной ассамблеи МПА АСЕАН, проведет ряд двусторонних встреч с главами парламентских делегаций.

Будут обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в в таких сферах, как торговля, финансы, промышленность, АПК, медицина, культура, туризм.

Кроме парламентариев, в Лаос едут и представители белорусских деловых кругов.

Межпарламентская ассамблея Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (МПА АСЕАН), создана в 1977 году.

В настоящее время членами АСЕАН являются 10 государств: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Население стран, которые входят в АСЕАН, составляет более 675 млн. человек, совокупный ВВП — 3,6 трлн. долларов США.

Высшим органом МПА АСЕАН является Генеральная ассамблея, которая созывается один раз в год. В этом году будет юбилейная, 45-я Генассамблея, на ней будет обсуждена роль парламентов в укреплении АСЕАН.

Белорусский парламент получил статус наблюдателя в МПА АСЕАН в сентябре 2011 года, на 32-й Генассамблее, которая прошла в Пномпене (Королевство Камбоджа).