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Партия «Возрождение» провела автопробег против изменения Конституции Молдовы

В последний день, когда в Молдове разрешена агитация на предстоящих в воскресенье президентских выборах, оппозиция провела акцию протеста.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Автопробег против изменения Конституции Молдовы провела в последней день предвыборной гонки оппозиционная партия «Возрождение».

Акция стартовала от памятника Штефану чел Маре в Кишиневе, активисты партии возложили цветы к монументу великому молдавскому господарю.

«Ни один европеец не заинтересован в решении наших проблем. Справиться с ними можем только мы сами — в независимой Молдове», — отметили активисты политсилы.

Кроме молдавской столицы, автопробег также прошел в Бельцах и Комрате. Участники возложили цветы к мемориалам павшим в Великой Отечественной войне.

В северной столице Молдовы движению автомобильной колонны препятствовала полиция. Как отметил активист «Возрождения» Вячеслав Жуков, правоохранители попытались остановить автопробег в направлении монастыря Курки на основании того, что у участников якобы нет разрешения на проведение мероприятия.

«Хотя каждый раз, когда мы организовывали автопробеги, никакого разрешения не выдавалось — это было лишь уведомление компетентных органов о том, что мы собираемся организовать автопробег. Опять двойные стандарты».

заявил Вячеслав Жуков.

Конституционный референдум в Молдове

Дату 20 октября для проведения конституционного республиканского референдума парламент Молдовы назначил 16 мая нынешнего года. На этот же день назначены и президентские выборы.

На плебисцит вынесен вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?». Избирателям предлагается два варианта ответа: «да» или «нет».

Так называемый «еврореферендум» будет признан состоявшимся, если в нем примут участие не менее одной трети внесенных в избирательные списки граждан.

Решение по вынесенному на референдум вопросу считается принятым, если за него проголосует большинство граждан, принявших участие в голосовании.

Оппозиция выступает категорически против проведения референдума и президентских выборов в один день, отмечая, что таким образом нынешний президент Майя Санду, баллотирующаяся на второй срок, .пытается остановить падение своей популярности на фоне тяжелого экономического кризиса в стране.

Конституция Молдовы запрещает устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной.

ЕС