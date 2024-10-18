Партия «Возрождение» провела автопробег против изменения Конституции Молдовы

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Автопробег против изменения Конституции Молдовы провела в последней день предвыборной гонки оппозиционная партия «Возрождение».
Акция стартовала от памятника Штефану чел Маре в Кишиневе, активисты партии возложили цветы к монументу великому молдавскому господарю.
«Ни один европеец не заинтересован в решении наших проблем. Справиться с ними можем только мы сами — в независимой Молдове», — отметили активисты политсилы.
Кроме молдавской столицы, автопробег также прошел в Бельцах и Комрате. Участники возложили цветы к мемориалам павшим в Великой Отечественной войне.
В северной столице Молдовы движению автомобильной колонны препятствовала полиция. Как отметил активист «Возрождения» Вячеслав Жуков, правоохранители попытались остановить автопробег в направлении монастыря Курки на основании того, что у участников якобы нет разрешения на проведение мероприятия.
«Хотя каждый раз, когда мы организовывали автопробеги, никакого разрешения не выдавалось — это было лишь уведомление компетентных органов о том, что мы собираемся организовать автопробег. Опять двойные стандарты».
Конституционный референдум в Молдове
Дату 20 октября для проведения конституционного республиканского референдума парламент Молдовы назначил 16 мая нынешнего года. На этот же день назначены и президентские выборы.
На плебисцит вынесен вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?». Избирателям предлагается два варианта ответа: «да» или «нет».
Так называемый «еврореферендум» будет признан состоявшимся, если в нем примут участие не менее одной трети внесенных в избирательные списки граждан.
Решение по вынесенному на референдум вопросу считается принятым, если за него проголосует большинство граждан, принявших участие в голосовании.
Оппозиция выступает категорически против проведения референдума и президентских выборов в один день, отмечая, что таким образом нынешний президент Майя Санду, баллотирующаяся на второй срок, .пытается остановить падение своей популярности на фоне тяжелого экономического кризиса в стране.
Конституция Молдовы запрещает устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной.