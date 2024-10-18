Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В суде решается вопрос о прекращении полномочий главы Хворостянского района

В Приволжском районном суде рассматривают прокурорский иск о досрочном прекращении полномочий главы Хворостянского района Виктора Махова. Причиной иска послужил выявленный конфликт интересов, сообщили в областной прокуратуре.

Источник: Коммерсантъ

По сведениям прокуратуры, после расторжения брака в 2015 году чиновник и его бывшая супруга, работающая начальником организационного отдела районной администрации, продолжали фактически состоять в семейных отношениях, совместно проживать и проводить отпуск в санатории.

«Прокуратура вносила представление об устранении выявленных нарушений, но местные депутаты конфликта интересов не усмотрели», — пояснили в надзорном ведомстве.

В результате прокуратуре пришлось обращаться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении полномочий господина Махова в связи с неисполнением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.