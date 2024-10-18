В суде решается вопрос о прекращении полномочий главы Хворостянского района

По сведениям прокуратуры, после расторжения брака в 2015 году чиновник и его бывшая супруга, работающая начальником организационного отдела районной администрации, продолжали фактически состоять в семейных отношениях, совместно проживать и проводить отпуск в санатории.
«Прокуратура вносила представление об устранении выявленных нарушений, но местные депутаты конфликта интересов не усмотрели», — пояснили в надзорном ведомстве.
В результате прокуратуре пришлось обращаться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении полномочий господина Махова в связи с неисполнением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.