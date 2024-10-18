Президент поздравил коллектив Республиканского центра здоровья матери и ребенка

«В этот замечательный праздник от всего сердца благодарю за самоотверженный труд дружный многонациональный коллектив центра — преданных своему делу врачей, ученых и специалистов, заботливых медсестер, которые вносят достойный вклад в такое чрезвычайно важное для Нового Узбекистана дело, как сохранение генофонда нации, воспитание здорового и гармонично развитого поколения посредством всесторонней охраны здоровья матери и ребенка», — отметил президент в своем поздравлении.