Президент поздравил коллектив Республиканского центра здоровья матери и ребенка

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил коллектив Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка с 50-летием образования этого учреждения, сообщает пресс-служба главы государства.
«В этот замечательный праздник от всего сердца благодарю за самоотверженный труд дружный многонациональный коллектив центра — преданных своему делу врачей, ученых и специалистов, заботливых медсестер, которые вносят достойный вклад в такое чрезвычайно важное для Нового Узбекистана дело, как сохранение генофонда нации, воспитание здорового и гармонично развитого поколения посредством всесторонней охраны здоровья матери и ребенка», — отметил президент в своем поздравлении.
В поздравлении также подчеркивается, что эта сфера была реформирована на основе передового зарубежного опыта и современных подходов, кардинально усовершенствованы ее материально-техническая, научно-методическая база, кадровый потенциал и структура.
Важным шагом стало образование в прошлом году на базе трех учреждений, имеющих свою историю и традиции, Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка.
«В результате в стране создана целостная вертикальная система управления по оказанию качественных медицинских услуг более 9 миллионам 200 тысячам женщин репродуктивного возраста и наблюдению за здоровьем плода, налажены современные медицинская профилактика и патронаж», — говорится в поздравлении главы государства.
Впервые в Узбекистане через патронажных медсестер и женские консультации за центром была закреплена каждая семья, в состав медицинских бригад первичного звена введено 8 500 штатных единиц акушерок.
Сегодня центр объединяет 14 региональных филиалов, 46 межрайонных перинатальных центров, более 170 родильных комплексов и 209 женских консультаций, что говорит о его огромном потенциале. Это позволяет эффективно координировать деятельность данных учреждений, наладить качественную работу патронажной службы учреждений первичного звена, проводить скрининг беременных женщин, постоянный мониторинг их здоровья, одним словом, обеспечивать безопасное материнство.
Здесь успешно проводится более 1 300 хирургических операций гинекологического профиля в год, освоено 36 видов высокотехнологичных операций, что экономит время и средства многих узбекистанцев, избавляя от хлопот, связанных с выездом на лечение в другие страны.
«Центр первым среди государственных лечебных учреждений Узбекистана прошел международную аккредитацию, это свидетельствует о росте его авторитета не только в стране, но и за рубежом», — подчеркнул президент в своем поздравлении.
«Государство и впредь будет особое внимание уделять развитию сферы, достойному стимулированию вашего почетного труда. Еще раз искренне поздравляю вас с сегодняшней знаменательной датой, желаю всем вам здоровья, успехов в вашей ответственной деятельности, мира и счастья вашим семьям», — отметил президент.