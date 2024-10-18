В Молдавии силовики провели обыски по «делу о коррупции» на выборах

КИШИНЕВ, 18 окт — РИА Новости. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии провел обыски в нескольких населенных пунктах на севере республики в рамках расследования дела о коррупции на выборах.
В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политсил, подкупе избирателей перед выборами и отмыванию средств. Три представителя оппозиционного блока «Победа» в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд постановил каждому по 30 суток ареста. В конце прошлой недели были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны. Национальный антикоррупционный центр Молдавии во вторник провел обыски в городе Бельцы на севере республики.
«НАЦ и прокуратура проводят обыски в нескольких населенных пунктах Ниспорен и Страшен по двум уголовным делам по факту коррупции на выборах. Шесть представителей политической партии находятся под следствием НАЦ по делу о коррупции на выборах. Их подозревают в том, что они предлагали избирателям финансовые средства, чтобы побудить их проголосовать определенным образом на выборах 20 октября».
В ведомстве отметили, что причастные лица доставят в НАЦ для допроса в качестве подозреваемых. «В настоящее время сотрудниками НАЦ проводятся мероприятия по установлению происхождения средств, использованных для совершения преступления, и возможных связей фигурантов с членами организованных преступных группировок, действующих в интересах некоторых политических формирований», — поясняется в сообщении.
В четверг директор Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ и глава полиции Виорел Чернэуцяну заявили о предотвращении организации массовых беспорядков, которые должны были начаться в стране после выборов президента. По словам Чернэуцяну, силовикам якобы удалось раскрыть планы по дестабилизации ситуации в стране активистами запрещенной партии «Шор».
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.