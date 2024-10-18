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Си Цзиньпин обсудит ситуацию в мире на саммите БРИКС

ПЕКИН, 18 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Казани обсудит ситуацию в мире и деловое сотрудничество стран объединения, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Источник: © РИА Новости

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин 22—24 октября посетит Россию для участия в саммите БРИКС.

«С момента своего создания группа государств БРИКС всегда придерживалась духа открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества, твердо отстаивала первоначальное стремление к единству, была привержена защите многосторонности и тому, чтобы стать позитивной и стабильной силой в международных делах», — заявила Мао Нин.

Она добавила, что во время саммита БРИКС в Казани Си Цзиньпин примет участие в целом ряде мероприятий, включая встречи лидеров в узком и расширенном составе, диалоге «БРИКС+».

«Си Цзиньпин проведет углубленный обмен мнениями с лидерами государств по текущей международной ситуации, деловому сотрудничеству БРИКС, развитию механизмов БРИКС и по другим важным вопросам, представляющим общий интерес», — указала Мао Нин.

Она добавила, что «Китай готов работать со всеми сторонами для содействия устойчивому и долгосрочному развитию “Большого БРИКС”, открытия новой эры объединения для самоусиления “Глобального Юга” и совместного содействия миру и развитию во всем мире».

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

БРИКС