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Моди примет участие в саммите БРИКС в Казани

Премьер Индии Моди посетит Россию 22—23 октября и примет участие в саммите БРИКС.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию 22—23 октября и примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщило индийское внешнеполитическое ведомство.

Президент РФ Владимир Путин в июле пригласил Моди на саммит БРИКС в Казань. В августе пресс-служба Кремля сообщала, что премьер-министр Индии подтвердил готовность принять участие в мероприятии.

«Премьер-министр Нарендра Моди посетит Россию 22—23 октября по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина, чтобы принять участие в 16-м саммите БРИКС», — говорится в пресс-релизе МИД Индии.

В министерстве отметили, что Моди, как ожидается, проведет в Казани двусторонние встречи с коллегами из стран — членов БРИКС и других государств.

Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.