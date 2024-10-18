Мишустин переназначил Федоренко директором МДЦ «Артек»

Решение о переназначении принял председатель правительства России Михаил Мишустин.
Федоренко работает в «Артеке» с ноября 2018 года. Сначала он занимал должность заместителя директора по строительства, а через год стал директором центра.
Константин Федоренко переназначен на должность руководителя Международного детского центра «Артек» в Крыму ещё на 5 лет.
Решение о переназначении принял председатель правительства России Михаил Мишустин.
Федоренко работает в «Артеке» с ноября 2018 года. Сначала он занимал должность заместителя директора по строительства, а через год стал директором центра.