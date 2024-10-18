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Мишустин переназначил Федоренко директором МДЦ «Артек»

Константин Федоренко переназначен на должность руководителя Международного детского центра «Артек» в Крыму ещё на 5 лет.

Источник: РИА "Новости"

Решение о переназначении принял председатель правительства России Михаил Мишустин.

Федоренко работает в «Артеке» с ноября 2018 года. Сначала он занимал должность заместителя директора по строительства, а через год стал директором центра.