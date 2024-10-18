Алексей Текслер поделился мнением о тренере «Трактора» на форуме в Уфе

Корреспондентам ТАСС удалось взять интервью у Алексея Текслера и узнать его мнение о новом тренере хоккейной команды «Трактор». Напомним, что весной этого им стал канадец Бенуа Гру. Губернатор отметил умение нового тренера быстро менять игру по ходу матча. Конечно, важно готовить команду к каждой новой игре, но «вот талант тренера заключается в первую очередь в реакции на то, что происходит на льду», — подчеркнул глава Челябинской области. Старт нового сезона, по его мнению, у «Трактора» неплохой, но впереди ещё много игр. Главное, чтобы команда и тренерский штаб продолжили и дальше слаженно работать.