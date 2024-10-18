Алексей Текслер поделился мнением о тренере «Трактора» на форуме в Уфе

Свой стенд на этом мероприятии присутствует и у Челябинской области.
В столице Башкортостана в двенадцатый раз проходит форум, посвящённый спортивным играм. В течение трёх дней (с четверга по субботу) его посетят многие известные личности, в том числе политики. Особенно ждут на мероприятии президента РФ. Оценить спортивные достижения разных регионов страны уже успел губернатор Челябинской области. Особо пристальное внимание на выставке он уделил стенду от южноуральцев.
Корреспондентам ТАСС удалось взять интервью у Алексея Текслера и узнать его мнение о новом тренере хоккейной команды «Трактор». Напомним, что весной этого им стал канадец Бенуа Гру. Губернатор отметил умение нового тренера быстро менять игру по ходу матча. Конечно, важно готовить команду к каждой новой игре, но «вот талант тренера заключается в первую очередь в реакции на то, что происходит на льду», — подчеркнул глава Челябинской области. Старт нового сезона, по его мнению, у «Трактора» неплохой, но впереди ещё много игр. Главное, чтобы команда и тренерский штаб продолжили и дальше слаженно работать.
Экспозиция от Челябинской области состоит из нескольких зон. В первой гости выставки могут наблюдать награды южноуральских спортсменов в разных дисциплинах. Одним из главных экспонатов первой зоны стал Кубок Гагарина. Эту награду хоккейный клуб «Металлург» получил благодаря победе в финальной серии КХЛ в 2024 году. Недалеко расположена зона, посвящённая исключительно этому зимнему виду спорта. В ней желающие могут побороться за призы, нужно будет обыграть маскотов хоккейных клубов Южного Урала. Кроме того, рядом расположены зоны киберспорта и лёгкой атлетики и силовой тренажёр «баттерфляй».
Частью стенда Челябинской области является интерактивный экран. С его помощью гости форума могут познакомиться с историей южноуральского спорта, известными командами и проектами региона. Так, посетители могут увидеть макет будущей РМК-Арены в масштабе 1 к 100. Её строительство в Челябинске сейчас идёт полным ходом. Как отметил Алексей Текслер, лично увидевший макет арены, «сегодня это один из главных спортивных объектов, который строится в регионе».