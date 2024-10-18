Вячеслав Федорищев принял участие в форуме «Россия — спортивная держава»

На форуме работает выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы», на которой представлен стенд Самарской области, рассказывающий о достижениях региона в сфере спорта. Это и матчи чемпионата мира по футболу, и Российско-Китайские игры, и международные соревнования по боксу и регби, а также чемпионаты и первенства России по велоспорту, парусному спорту, гандболу.