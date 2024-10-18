Вячеслав Федорищев принял участие в форуме «Россия — спортивная держава»

«Наш регион гордится успехами своих спортсменов. На счету представителей Самарской области 56 медалей Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Ежегодно самарские спортсмены завоевывают более 2000 медалей на всероссийских и международных соревнованиях. Имена таких наших чемпионов, как Алексей Немов, Олег Саитов, Тагир Хайбулаев, Ирина Близнова, известны всему миру», — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
На форуме работает выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы», на которой представлен стенд Самарской области, рассказывающий о достижениях региона в сфере спорта. Это и матчи чемпионата мира по футболу, и Российско-Китайские игры, и международные соревнования по боксу и регби, а также чемпионаты и первенства России по велоспорту, парусному спорту, гандболу.
Федорищев провел на мероприятии ряд важных встреч, чтобы укрепить спортивный потенциал Самарской области. К примеру, в регионе очень популярен киберспорт. Губернатор пообщался с одним из лучших киберспортсменов страны, президентом Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом. Они обсудили возможности взаимодействия, чтобы развивать это молодое спортивное направление в области.
В завершение первого дня форума Федорищев встретился с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.