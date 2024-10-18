Путин рассказал о развитии Северного морского пути

«У нас реализуется масштабный план развития Севморпути, пополняется ледокольный флот, включая суда на атомной тяге, для обкатки маршрутов запущены каботажные рейсы, модернизируются спутниковые группировки, строятся новые топливные терминалы, центры безопасности судоходства и другие объекты обеспечения береговой инфраструктуры. Расширяются автомобильные и железнодорожные подходы к морским портам», — сказал Путин на пленарном заседании делового форума БРИКС.