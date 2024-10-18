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Путин рассказал о развитии Северного морского пути

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия реализует масштабный план развития Северного морского пути (СМП), в рамках которого идет увеличение ледокольного флота, модернизация спутниковых группировок и строительство новых объектов береговой инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«У нас реализуется масштабный план развития Севморпути, пополняется ледокольный флот, включая суда на атомной тяге, для обкатки маршрутов запущены каботажные рейсы, модернизируются спутниковые группировки, строятся новые топливные терминалы, центры безопасности судоходства и другие объекты обеспечения береговой инфраструктуры. Расширяются автомобильные и железнодорожные подходы к морским портам», — сказал Путин на пленарном заседании делового форума БРИКС.

Он добавил, что свою очередь международный транспортный коридор «Север — Юг» соединяет терминалы Персидского залива и российские порты на севере.

Путин Владимир