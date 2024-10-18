Выдана первая лицензия на управление добровольными пенсионными фондами в Молдове

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Первую лицензию на управление добровольными пенсионными фондами в Республике Молдова выдала Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР), сообщили в ведомстве.
Получившая лицензию компания стала первой в республике организацией, уполномоченной управлять добровольными пенсионными фондами. Она может создать индивидуальный и/или профессиональный пенсионный фонд и привлечь участников путем заключения договоров с гражданским обществом, уточнили в НКФР.
Заинтересованные лица станут участниками фонда после подписания договора индивидуального членства и внесения необходимых взносов. Участниками такого фонда могут стать не менее 15 человек. Размер взносов и порядок их уплаты устанавливаются в индивидуальном договоре.
Получившая лицензию компания должна предоставить пакет необходимых документов для получения разрешения НКФР на создание пенсионного фонда, депозитария активов пенсионного фонда и проспекта дополнительных пенсий.