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Выдана первая лицензия на управление добровольными пенсионными фондами в Молдове

В Молдове может появиться альтернативный пенсионный фонд.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Первую лицензию на управление добровольными пенсионными фондами в Республике Молдова выдала Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР), сообщили в ведомстве.

Получившая лицензию компания стала первой в республике организацией, уполномоченной управлять добровольными пенсионными фондами. Она может создать индивидуальный и/или профессиональный пенсионный фонд и привлечь участников путем заключения договоров с гражданским обществом, уточнили в НКФР.

Заинтересованные лица станут участниками фонда после подписания договора индивидуального членства и внесения необходимых взносов. Участниками такого фонда могут стать не менее 15 человек. Размер взносов и порядок их уплаты устанавливаются в индивидуальном договоре.

Получившая лицензию компания должна предоставить пакет необходимых документов для получения разрешения НКФР на создание пенсионного фонда, депозитария активов пенсионного фонда и проспекта дополнительных пенсий.