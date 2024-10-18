Путин выступил на деловом форуме БРИКС в Москве

В 2024 году к БРИКС присоединились сразу несколько новых участников. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Владимир Путин отметил, что Россия, как странапредседательница БРИКС в этом году, стремится способствовать интеграции «новобранцев».
Президент России заявил, что объединение в ближайшей перспективе будет генерировать рост мирового ВВП и назвал страны БРИКС драйверами экономического роста. Господин Путин отметил, что их совокупный ВВП составляет более $60 трлн, будет все меньше зависеть от внешних факторов и уже превышает показатели стран «Большой семерки». По итогам текущего года средний рост ВВП участников БРИКС прогнозируются на уровне в 4%, что превышает общемировой показатель в 3,2%, добавил Владимир Путин. По его словам, в перспективе доля БРИКС в мировом ВВП продолжит увеличиваться.
«Например, смотрите. 1992 год: “Группа семи” — 45,5%, а в этот же год страны БРИКС — 16,7% мирового ВВП. А сейчас? 2023 год: наше объединение — 37,4%, а “Группа семи” — 29,3%. И разрыв увеличивается. Он будет увеличиваться, это неизбежно», — отметил российский президент.
По его словам, сейчас Россия переориентирует транспортные потоки на надежных зарубежных партнеров и делает это в ускоренном темпе. Владимир Путин рассказал о развитии Северного морского пути (СМП), в рамках которого увеличивается ледокольный флот, идет модернизация спутниковых группировок и строят новые объекты береговой инфраструктуры. Страна также плотно взаимодействует с партнерами по БРИКС в области инноваций и цифровизации.
Владимир Путин также отметил особую роль Нового банка развития в укреплении финансового сотрудничества. «Как институт развития банк уже сейчас представляет из себя альтернативу значительному количеству западных финансовых механизмов. И мы, естественно, будем его развивать, не противопоставляя никому, просто это самостоятельная структура, будем расширять его возможности», — сказал господин Путин на пленарном заседании (цитата по «РИА Новости»).
План мероприятий председательства России в БРИКС выполнен на 80%, заявил президент. Владимир Путин отметил, что в его основе — поддержка партнеров Москвы по трем направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани