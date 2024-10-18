Путин выступил на деловом форуме БРИКС в Москве

Президент России заявил, что объединение в ближайшей перспективе будет генерировать рост мирового ВВП и назвал страны БРИКС драйверами экономического роста. Господин Путин отметил, что их совокупный ВВП составляет более $60 трлн, будет все меньше зависеть от внешних факторов и уже превышает показатели стран «Большой семерки». По итогам текущего года средний рост ВВП участников БРИКС прогнозируются на уровне в 4%, что превышает общемировой показатель в 3,2%, добавил Владимир Путин. По его словам, в перспективе доля БРИКС в мировом ВВП продолжит увеличиваться.