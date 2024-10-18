Путин признался в любви Москве

«Очень рассчитываю на то, что вам удастся поближе познакомиться со столицей России, с Москвой, которая является, безусловно одним из самых прекрасных городов мира», — заявил Путин, трансляция выступления проходила на телеканале «Россия 24». Он также подчеркнул, что Москва представляет собой быстро развивающийся мировой мегаполис.