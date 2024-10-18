Путин признался в любви Москве

Путин заявил, что Москва является мировым мегаполисом.
Президент России Владимир Путин выразил свое восхищение Москвой, назвав ее одним из самых прекрасных городов мира. Об этом он заявил во время выступления на Деловом форуме BRICS.
«Очень рассчитываю на то, что вам удастся поближе познакомиться со столицей России, с Москвой, которая является, безусловно одним из самых прекрасных городов мира», — заявил Путин, трансляция выступления проходила на телеканале «Россия 24». Он также подчеркнул, что Москва представляет собой быстро развивающийся мировой мегаполис.