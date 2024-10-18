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Владимир Путин оценил открытие спорткомплекса «Энергия» в Перми

Глава государства поблагодарил краевые власти за внимание к физической культуре и спорту.

Источник: сайт Кремля

В Уфе проходит форум «Россия — спортивная держава». В его рамках 17 октября президент России принял участие в презентации новых спортивных объектов на территории страны.

В режиме видеосвязи Владимиру Путину представили комплекс сооружений для гребного слалома в Уфе, новый спорткомплекс «Амфибия» в Нефтекамске, многофункциональный спортивный комплекс «Энергия» в Перми, региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске.

Со спорткомплексом «Энергия» на ул. Советской в Перми главу государства познакомил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он отметил, что спортивный объект возвели в рамках празднования 300-летия города.

Владимир Путин после знакомства со спорткомплексом «Энергия» поблагодарил краевые власти за внимание к физической культуре и спорту в регионе.

«Думаю, что есть еще над чем работать в Перми, так что я желаю вам успехов», — отметил глава государства.

Новые спортивные объекты ввели в эксплуатацию в 2024 году в рамках инвестиционных программ Министерства спорта и социального проекта «Газпром — детям».

Дмитрий Махонин представил президенту России спорткомплекс «Энергия» в Перми. Глава Прикамья познакомил Владимира Путина с новым спорткомплексом на форуме «Россия — спортивная держава».

Путин Владимир