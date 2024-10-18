Губернатор поручил главе Перми выкупить ДК имени Ленина

ДК имени Ленина ранее принадлежал ПАО «Мотовилихинские заводы». В 2005 году предприятие продало этот свой непрофильный актив за 50 млн руб. Пермскому епархиальному управлению христиан веры евангельской пятидесятников. С момента покупки дворца культуры евангелистами власти пытаются получить этот объект недвижимости в собственность. В конце 2021 года тогдашний мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что епархиальное управление предложило купить ДК за сумму в 10−15 раз больше стоимости покупки. По данным «Ъ-Прикамье», евангелисты запросили у мэрии за ДК 750 млн руб. В течение нескольких месяцев городские власти вели с религиозной организацией переговоры, но снизить стоимость актива так и не удалось. В апреле 2022 года глава Перми заявил, что вопрос поставлен на паузу.