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Губернатор поручил главе Перми выкупить ДК имени Ленина

Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил мэру Перми Эдуарду Соснину организовать процедуру выкупа здания ДК имени Ленина в собственность города, сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Источник: Коммерсантъ

«Зданию требуется серьезная реконструкция. С учетом того что оно является объектом культурного наследия, необходимо уже сейчас приступить к подготовке документации для проведения всех этапов работ», — написал Дмитрий Махонин.

ДК имени Ленина ранее принадлежал ПАО «Мотовилихинские заводы». В 2005 году предприятие продало этот свой непрофильный актив за 50 млн руб. Пермскому епархиальному управлению христиан веры евангельской пятидесятников. С момента покупки дворца культуры евангелистами власти пытаются получить этот объект недвижимости в собственность. В конце 2021 года тогдашний мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что епархиальное управление предложило купить ДК за сумму в 10−15 раз больше стоимости покупки. По данным «Ъ-Прикамье», евангелисты запросили у мэрии за ДК 750 млн руб. В течение нескольких месяцев городские власти вели с религиозной организацией переговоры, но снизить стоимость актива так и не удалось. В апреле 2022 года глава Перми заявил, что вопрос поставлен на паузу.

«Смогли достичь принципиального согласия о возвращении ДК им. Ленина. Исторически дворец культуры много десятилетий был точкой притяжения для всего Мотовилихинского района» — добавил губернатор.