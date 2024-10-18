Песков оценил убийство главы политбюро ХАМАС «в прямом эфире»

Ливанский телеканал LBCI сообщил, что руководство палестинской группировки проинформировало турецких, катарских и египетских посредников, что ее политический лидер погиб в районе Таль аль-Султан в Рафахе. Исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАС назначен Халед Машаль. Машаль занимал этот пост с 1996 по 2017 год, затем его сменил Исмаил Хания. Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране в июле, его место занял Синвар.