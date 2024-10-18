Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество

Казахстанскую правительственную делегацию возглавил заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин, российскую сторону — заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук, передает DKnews.kz.
Страны активно развивают сотрудничество в транспортно-логистической сфере. В частности, по итогам 9 месяцев 2024 года, в результате совместной работы железных дорог Казахстана и России, объемы перевозок контейнеров из России в Китай через Казахстан увеличились на 63%, через территории России и Казахстана по маршруту Китай — Европа — Китай — на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Для дальнейшего увеличения грузопотока контейнерных поездов по маршруту Китай-Казахстан-Россия на заседании МПК стороны договорились проработать вопрос строительства необходимой транспортной инфраструктуры, прилегающей к станции Селятино, где в апреле этого года был дан старт проекту по созданию современного транспортно-логистического центра CRK Terminal — совместного предприятия, направленного на обеспечение эффективной обработки грузов, следующих по маршруту Сиань (Китай) — Достык/Алтынколь (Казахстан) — Селятино (Россия). Этот центр станет важным звеном в развитии международных транспортных коридоров и повысит конкурентоспособность транзитных перевозок через Казахстан.
Во время заседания межправкомиссии казахстанская сторона подняла вопрос о введении ограничений со стороны РФ на ввоз отечественной подкарантинной продукции. Стороны договорились провести двусторонние консультации между уполномоченными государственными органами для скорейшей выработки путей решения сложившейся ситуации.
В ходе встречи также были подведены итоги двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленности, энергетике, транспорте, финансах, культуре, науке, образовании и туризме.
Товарооборот между Казахстаном и Россией за январь-август 2024 года составил $17,2 млрд.