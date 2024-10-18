Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество

Страны активно развивают сотрудничество в транспортно-логистической сфере. В частности, по итогам 9 месяцев 2024 года, в результате совместной работы железных дорог Казахстана и России, объемы перевозок контейнеров из России в Китай через Казахстан увеличились на 63%, через территории России и Казахстана по маршруту Китай — Европа — Китай — на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.