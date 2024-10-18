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«Война проиграна»: Трамп обвиняет Зеленского в начале конфликта на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп давно высказывает скептицизм по поводу шансов Украины на победу и целесообразности продолжения поддержки Киева. Во вчерашнем подкасте он объявил президента Владимира Зеленского виновным в начале конфликта с Россией и отметил, что в результате Украина понесла огромный ущерб, пишут американские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно материалу USA Today, Трамп в подкасте для канала PBD Podcast, опубликованном в четверг, раскритиковал просьбы Зеленского о помощи Украине.

Я очень сочувствую этим людям, но он (Зеленский) не должен был допустить начала этой войны… эта война проиграна.

Дональд Трамп
экс-президент, кандидат в президенты США от Республиканской партии

Кроме того, он возложил ответственность за начало конфликта на президента Джо Байдена, заявив, что действующий президент США «спровоцировал войну» с Путиным и Россией.

Сторонники Украины предсказывают, что помощь Киеву прекратится, если Трамп вновь займет президентское кресло, хотя он неоднократно говорил, что планирует добиться урегулирования российско-украинского конфликта. «Все надо было урегулировать до того, как (конфликт) начался», подчеркнул Трамп в подкасте. При этом он отметил, что, если бы в США был «президент хоть с половиной мозга, все можно было бы легко уладить».

В начале октября Трамп заявил своим сторонникам в Северной Каролине, что «мы (США) продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать сделку», имея в виду Зеленского. «Каждый раз, когда Зеленский приходит, мы даем ему 100 миллиардов долларов. Кому еще в истории мы давали такие деньги? Никогда и никому», — напомнил Трамп.

Вчера Трамп снова высмеял Зеленского, назвав его «одним из величайших торгашей, которых я когда-либо видел», сославшись на способности украинского президента выкачивать деньги из США.

В среду администрация Байдена объявила о выделении Украине пакета помощи в размере 425 млн долларов. В правительственном отчете говорится: «С февраля 2022 года по 30 июня 2024 года конгресс США выделил более 174,2 млрд долларов на дополнительное финансирование ответных мер США на полномасштабное вторжение России в Украину».

Как считает The Washington Post, если бы Соединенные Штаты отказались от помощи Украине, чтобы обеспечить Трампу политическую победу, результатом, вероятно, стала бы капитуляция Зеленского в пользу Кремля. Издание отмечает, что у США нет рычагов воздействия на Россию, кроме угрозы прямого участия американских военных в конфликте чего не допустил бы ни один президент, особенно если бы этим президентом был Дональд Трамп. Но у США действительно есть рычаги воздействия на Зеленского, которыми президент может воспользоваться, особенно если этим президентом будет Дональд Трамп.

Трамп Дональд