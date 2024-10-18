Согласно материалу USA Today, Трамп в подкасте для канала PBD Podcast, опубликованном в четверг, раскритиковал просьбы Зеленского о помощи Украине.
Я очень сочувствую этим людям, но он (Зеленский) не должен был допустить начала этой войны… эта война проиграна.
Кроме того, он возложил ответственность за начало конфликта на президента Джо Байдена, заявив, что действующий президент США «спровоцировал войну» с Путиным и Россией.
Сторонники Украины предсказывают, что помощь Киеву прекратится, если Трамп вновь займет президентское кресло, хотя он неоднократно говорил, что планирует добиться урегулирования российско-украинского конфликта. «Все надо было урегулировать до того, как (конфликт) начался», — подчеркнул Трамп в подкасте. При этом он отметил, что, если бы в США был «президент хоть с половиной мозга, все можно было бы легко уладить».
В начале октября Трамп заявил своим сторонникам в Северной Каролине, что «мы (США) продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать сделку», имея в виду Зеленского. «Каждый раз, когда Зеленский приходит, мы даем ему 100 миллиардов долларов. Кому еще в истории мы давали такие деньги? Никогда и никому», — напомнил Трамп.
В среду администрация Байдена объявила о выделении Украине пакета помощи в размере 425 млн долларов. В правительственном отчете говорится: «С февраля 2022 года по 30 июня 2024 года конгресс США выделил более 174,2 млрд долларов на дополнительное финансирование ответных мер США на полномасштабное вторжение России в Украину».
Как считает The Washington Post, если бы Соединенные Штаты отказались от помощи Украине, чтобы обеспечить Трампу политическую победу, результатом, вероятно, стала бы капитуляция Зеленского в пользу Кремля. Издание отмечает, что у США нет рычагов воздействия на Россию, кроме угрозы прямого участия американских военных в конфликте — чего не допустил бы ни один президент, особенно если бы этим президентом был Дональд Трамп. Но у США действительно есть рычаги воздействия на Зеленского, которыми президент может воспользоваться, особенно если этим президентом будет Дональд Трамп.