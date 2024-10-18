«Война проиграна»: Трамп обвиняет Зеленского в начале конфликта на Украине

Как считает The Washington Post, если бы Соединенные Штаты отказались от помощи Украине, чтобы обеспечить Трампу политическую победу, результатом, вероятно, стала бы капитуляция Зеленского в пользу Кремля. Издание отмечает, что у США нет рычагов воздействия на Россию, кроме угрозы прямого участия американских военных в конфликте — чего не допустил бы ни один президент, особенно если бы этим президентом был Дональд Трамп. Но у США действительно есть рычаги воздействия на Зеленского, которыми президент может воспользоваться, особенно если этим президентом будет Дональд Трамп.