Опрос: Лукашенко и Путин возглавили список лидеров, которым доверяют молдаване

Он уточнил, что Лукашенко доверяют 34% жителей Молдовы и добавил, что 11% респондентов заявили об очень высоком доверии к Путину, а 19% — о высоком. Так, российскому лидеру доверяют 30%. Специалист сообщил, что на третьем месте оказался президент Румынии Клаус Йоханнис. Ему доверяют 24% молдаван. А на четвертом месте — президент Франции Эммануэль Макрон, которому доверяют 21% жителей Молдовы.