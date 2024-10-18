Опрос: Лукашенко и Путин возглавили список лидеров, которым доверяют молдаване

Опрос показал, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин возглавили список лидеров, которым доверяют молдаване. Это следует из результата опроса, который проводился компанией iData по заказу НПО «Институт публичной политики» (IPP), передает РИА Новости.
Говорится, что указанный опрос проводился во всех районах Молдовы в период с 19 сентября по 10 октября 2024 года. Удалось опросить 1100 человек, погрешность составила 2,9%. Директор НПО «Институт публичной политики» Аркадий Барбарошие заметил, что, согласно проведенному опросу, у президентов Беларуси и России очень высокое доверие среди молдаван.
Он уточнил, что Лукашенко доверяют 34% жителей Молдовы и добавил, что 11% респондентов заявили об очень высоком доверии к Путину, а 19% — о высоком. Так, российскому лидеру доверяют 30%. Специалист сообщил, что на третьем месте оказался президент Румынии Клаус Йоханнис. Ему доверяют 24% молдаван. А на четвертом месте — президент Франции Эммануэль Макрон, которому доверяют 21% жителей Молдовы.
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