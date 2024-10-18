Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

После окончания выборов в США есть три сценария развития конфликта на Украине. Об этом в интервью The Financial Times (FT) заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он при этом обмолвился, что не знает, что «нам предложат после выборов» в США. Один из сценариев, по мнению украинского президента, — это продолжение поддержки. Но союзники «боятся некоторых рисков», сказал он.
Есть и два других пути, в зависимости от того, кто победит в президентских выборах, добавил Зеленский. «Будет ли это более позитивно? Или менее позитивно? Честно говоря, я не знаю. И это очень чувствительно для нашего народа», — сказал он.
Сути этих сценариев Зеленский не раскрыл.
Украинский лидер заявил, что западные чиновники, обсуждающие теоретическое соглашение, по которому Киев должен уступить России территории в обмен на членство в НАТО, «боятся» сказать ему об этом лично. Он предложил им «выложить это на стол открыто», а не «через какую-то третью сторону». «Поговорите с нами», — призвал Зеленский.
Президент Украины отметил, что открыт для мирных планов других стран, если они «реальны» и не подрывают усилия самого Киева. «Бразилия, у тебя есть план? Прекрасно. Предложение со стороны Китая — мы не против. Но ребята, пожалуйста, не разделяйте нас», — подчеркнул Зеленский.
Единственным способом прекратить конфликт украинский лидер назвал приглашение его страны в НАТО. «Мы не можем быть очень сильными без приглашения, [которое] укрепит наши дипломатические усилия», — заявил он FT.
Россия настаивает на отказе Украины от членства в НАТО. Это одно из условий урегулирования, выдвинутых Владимиром Путиным прошедшим летом. Наряду с этим он предлагал также вывод украинских войск из ДНР и ЛНР, а также из Запорожской и Херсонской областей, закрепление статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, отмену западных санкций.
16 октября Зеленский представил свой «план победы» в Верховной раде. В нем пять основных пунктов, также он содержит тайные приложения, в которых, как пояснил потом советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, проговорены в том числе удары по территории России. Эти приложения Киев передал партнерам и обнародовать не будет.
На следующий день в Брюсселе Зеленский представил свой мирный план европейским лидерам.
В России предложения Зеленского назвали «замаскированным планом» США по продолжению конфликта. «Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал “мирным планом”, — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель МИД России Мария Захарова сочла инициативы “набором бессвязных лозунгов”.
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.