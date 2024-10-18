Байден заявил, что Украину ждет тяжелая зима, сообщили СМИ

«Мы движемся в сторону очень тяжелой зимы. Мы не можем расслабляться», — сказал Байден во время визита в Германию, его слова приводит агентство Франс Пресс.
Американский президент также заявил, что союзники по НАТО должны продолжать поддержку Киева, указав, что альянс «остается сильным и более единым, чем когда-либо».
Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Украина переживает сложный момент, ей тяжело удерживать линию фронта. Он отмечал, что Украине будет тяжелее в связи с предстоящей зимой.
В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, первая зима на Украине без отключений возможна только в 2027 или 2028 году.