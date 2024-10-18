Представлен новый руководитель СУ СК России по Омской области

На встрече сназначенным руководителем присутствовали, в частности, губернатор Омской области Виталий Хоценко, Главный федеральный инспектор по Омской области Иван Нецкин, председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов, прокурор Омской области Алексей Афанасьев, председатель Омского областного суда Петр Трапезников, руководители правоохранительных органов Омской области, мэр Омска Сергей Шелест, а также сотрудники следственного управления.