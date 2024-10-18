Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представлен новый руководитель СУ СК России по Омской области

В пятницу, 18 октября 2024 года, в следственном управлении СК РФ по Омской области сбыл представлен новый руководитель омского СУ СК генерал-майор юстиции Виталий Батищев.

На встрече сназначенным руководителем присутствовали, в частности, губернатор Омской области Виталий Хоценко, Главный федеральный инспектор по Омской области Иван Нецкин, председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов, прокурор Омской области Алексей Афанасьев, председатель Омского областного суда Петр Трапезников, руководители правоохранительных органов Омской области, мэр Омска Сергей Шелест, а также сотрудники следственного управления.

Представил руководителя регионального следственного управления руководитель управления кадров Следственного комитета РФ полковник юстиции Максим Малышкин, зачитав указ о назначении и пожелав успехов на новом месте службы.