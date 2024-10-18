Глава Кубани поздравил с днем рождения митрополита Василия

«Проповедуемые им истинные православные ценности, идеалы человеколюбия и взаимоуважения способствуют укреплению единства и согласия в многонациональном крае, воспитанию неравнодушного, готового откликнуться на чужую беду подрастающего поколения. Благодарю митрополита Василия за неустанные молитвы о процветании и благополучной жизни во всех уголках нашего региона», — написал губернатор в социальных сетях.