Губернатор Самарской области 18 октября провел прием предпринимателей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 18 октября провел ставший традиционным прием предпринимателей. На него обратился директор предприятия с 20-летний историей «Рулевые системы» Евгений Пархандеев. Компания производит механизмов рулевой системы для автомобилей и является поставщиком «АВТОВАЗа». Площадка компании располагается в Тольятти. Есть планы по расширению мощностей, чтобы выпускать компоненты для большего количества моделей машин. За счет средств займа от Фонда развития промышленности предприятие покупает новое оборудование, чтобы создавать инновации. На нем работают около 200, и это число в перспективе может стать больше. В компании уже нашли площадку для строительства нового корпуса, но возник вопрос с видом разрешенного использования. Согласно дорожной карте, которую подготовили при поддержке региональных властей, получить разрешение на строительство планируется в 2025 году, а завершить объект — в 2026 году.