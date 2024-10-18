Губернатор Самарской области 18 октября провел прием предпринимателей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 18 октября провел ставший традиционным прием предпринимателей. На него обратился директор предприятия с 20-летний историей «Рулевые системы» Евгений Пархандеев. Компания производит механизмов рулевой системы для автомобилей и является поставщиком «АВТОВАЗа». Площадка компании располагается в Тольятти. Есть планы по расширению мощностей, чтобы выпускать компоненты для большего количества моделей машин. За счет средств займа от Фонда развития промышленности предприятие покупает новое оборудование, чтобы создавать инновации. На нем работают около 200, и это число в перспективе может стать больше. В компании уже нашли площадку для строительства нового корпуса, но возник вопрос с видом разрешенного использования. Согласно дорожной карте, которую подготовили при поддержке региональных властей, получить разрешение на строительство планируется в 2025 году, а завершить объект — в 2026 году.
— У вас уникальная продукция и коллектив. Конечно, здесь будем поддерживать. Рассчитываем на то, что вы и дальше будете совершенствоваться и предлагать новые решения, — отметил Вячеслав Федорищев и пообещал проконтролировать исполнение мероприятий дорожной карты.
Также на прием пришел индивидуальный предприниматель из Сызрани Евгений Климов. Он производит средства реабилитации для инвалидов, в том числе протезы для участников СВО. Предприниматель подал документы на грант, чтобы увеличить производство. Региональный конкурс грантов для социальных предприятий проводят каждый год в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», победители могут получить до полумиллиона рублей.
На приеме также обсудили другие меры поддержки, которые позволят нарастить объем производства средств реабилитации и протезов. Планируется, что этот вопрос подробно обсудят на встрече со всеми заинтересованными представителями сферы, это было поручено врио министра экономического развития и инвестиций Дмитрию Богданову.