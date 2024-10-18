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НАТО продолжит укрепление присутствия у границ с Россией, заявил Рютте

БРЮССЕЛЬ, 18 окт — РИА Новости. НАТО продолжит укрепление своего присутствия на восточном фланге у границ с РФ, нарастит системы ПВО, артиллерию, истребители 5-го поколения, заявил по итогам заседания глав минобороны стран блока генсек Марк Рютте.

Источник: Reuters

«Мы обсудили укрепление нашей коллективной обороны и сдерживания… Мы также недавно значительно усилили наше присутствие на восточном фланге и укрепили наше воздушное патрулирование. Союзники обеспечат (дополнительные — ред.) ПВО и артиллерийские системы, современные самолеты в основном 5-го поколения F-35», — сказал он.

Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

НАТО