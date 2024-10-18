НАТО продолжит укрепление присутствия у границ с Россией, заявил Рютте

«Мы обсудили укрепление нашей коллективной обороны и сдерживания… Мы также недавно значительно усилили наше присутствие на восточном фланге и укрепили наше воздушное патрулирование. Союзники обеспечат (дополнительные — ред.) ПВО и артиллерийские системы, современные самолеты в основном 5-го поколения F-35», — сказал он.