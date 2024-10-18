«17 октября 2024 года в Москве состоялась российско-белорусская встреча высокого уровня по вопросам безопасности под председательством секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу и государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Вольфовича», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в сфере безопасности, вопросы дальнейшего углубления промышленной кооперации, реализации совместных программ и инвестиционных проектов, в том числе в высокотехнологичных сферах.
Вольфович и Шойгу провели встречу в Москве
18 октября, Москва /БЕЛТА — ТАСС/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провели встречу в Москве. Об этом сообщила пресс-служба СБ РФ.
«17 октября 2024 года в Москве состоялась российско-белорусская встреча высокого уровня по вопросам безопасности под председательством секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу и государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Вольфовича», — рассказали в пресс-службе.