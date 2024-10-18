Полковник Ходаренок усомнился, что Украина быстро создаст ядерное оружие

«Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие. Я говорил, когда упоминал Будапештский меморандум, что высокоуважаемыми странами он был подписан. Там указано, что Украина отдает ядерное оружие, а получает гарантии безопасности. Я так сказал. Это означает, что мы отдали наше ядерное оружие. Для нас защиты, кроме НАТО, нет, это наш сигнал, но мы не создаем наше ядерное оружие», — сказал Зеленский.