Newsweek: Украина пригрозила НАТО ядерным ультиматумом

Согласно публикации издания, это обещание прозвучало во время сентябрьского разговора с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Зеленский якобы заявил Трампу, что Украина либо вступит в «какой-либо альянс», либо будет «вынуждена создать ядерное оружие». При этом он добавил, что не знает более сильного альянса, чем НАТО. По словам Зеленского, Трамп услышал его и счел его аргумент «справедливым».