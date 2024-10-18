Newsweek: Украина пригрозила НАТО ядерным ультиматумом

Согласно публикации издания, это обещание прозвучало во время сентябрьского разговора с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Зеленский якобы заявил Трампу, что Украина либо вступит в «какой-либо альянс», либо будет «вынуждена создать ядерное оружие». При этом он добавил, что не знает более сильного альянса, чем НАТО. По словам Зеленского, Трамп услышал его и счел его аргумент «справедливым».
Зеленский 17 октября в Брюсселе встретился с лидерами ЕС, чтобы представить свой «план победы». Тогда же в штаб-квартире НАТО состоялась пресс-конференция с участием генерального секретаря Марка Рютте. Генсек Североатлантического альянса воздержался от одобрения плана Зеленского, заявив, что в нем «много политических и военных вопросов», которые необходимо тщательно изучить.
Процесс вступления Украины в НАТО продвигается, но пока не привел к получению официального приглашения. Все нынешние члены должны дать согласие на вступление в альянс нового члена. Решительно поддерживают вступление Украины в Североатлантический альянс Польша и страны Балтии.
На недавних саммитах НАТО — в Вильнюсе в 2023 году и в Вашингтоне в 2024 году — блок подтвердил свою приверженность будущему Украины в альянсе.
В последние месяцы Украина активизировала свои усилия, чтобы заручиться большей поддержкой Запада. Хотя страны-члены НАТО предоставляют Киеву военную, разведывательную и финансовую поддержку, они пока воздерживались от предложения Украине полноправного членства.
Потенциальное стремление Украины к созданию ядерного оружия знаменует значительный отход от ее прежней оборонной политики. После распада Советского Союза Украина унаследовала один из крупнейших ядерных арсеналов в мире. Однако в 1994 году, в соответствии с Будапештским меморандумом, она согласилась передать России или ликвидировать свои ядерные запасы. В обмен Россия, США и Великобритания предоставили ей гарантии безопасности.
На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года — за несколько дней до начала военного конфликта с Россией — Зеленский предупредил, что, если консультации со сторонами, подписавшими меморандум, не приведут к конкретным гарантиям безопасности, Украина будет считать меморандум недействительным.