В Беларусь с начала года прибыли более 109 тыс. украинцев

При этом больше всего людей въехали через Польшу — 87 202 человека. Через Литву прибыли 20 732 человека, а через Латвию — 1 618. С самой Украины въехало 49 человек.



С 24 февраля 2022 года с территории Украины прибыли 256 093 гражданина этой страны: через украинско-белорусскую границу въехали 15 967 человек, через Польшу транзитом прибыли 184 990 человек, через Литву — 48 982 и через Латвию — 6154.