ЦАХАЛ опубликовал видео с последними минутами жизни главы ХАМАС Яхьи Синвара

В 2008 году у Синвара обнаружили опухоль в головном мозге, его успешно прооперировали. А уже через три года — после 22 лет заключения — Синвар вышел на свободу: его и тысячу других палестинских заключенных обменяли на израильского солдата Гилада Шалита. Последнего палестинские боевики захватили в плен в 2006 году, в операции участвовал брат Синвара Мохаммед. Тогда Израиль ввел войска в сектор Газа, более 300 человек погибли, но страна так и не смогла освободить своего гражданина. Переговоры об обмене Шалита велись пять лет: боевики требовали от еврейского государства отпустить 1027 заключенных, в том числе 400 террористов. В конце концов Израиль пошел на сделку.