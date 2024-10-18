Алексей Текслер выступил с инициативами по поддержке спорта на заседании Совета при президенте

На заседании обсудили ряд инициатив, например, вовлечение негосударственных организаций в реализацию стратегических документов в области физкультуры и спорта, внесение изменений в нормативные документы для их синхронизации с национальными целями развития. Также предлагается создать единую информационную систему для учета спортивных организаций, более активно включить в работу спортивные федерации. Еще одна инициатива касается расширения участия негосударственных организаций в госуслугах.