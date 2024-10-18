Алексей Текслер выступил с инициативами по поддержке спорта на заседании Совета при президенте

17 октября губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил в Уфе с докладом на заседании Совета при президенте России. Совещание было посвящено роли негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта.
В своем выступлении Алексей Текслер подчеркнул важность вовлечения негосударственных организаций в реализацию стратегических задач, поставленных президентом.
— Предложения, которые мы в итоге выработали, — системные, призваны совершенствовать в целом систему управления физкультуры и спорта нашей страны, — сказал глава региона.
На заседании обсудили ряд инициатив, например, вовлечение негосударственных организаций в реализацию стратегических документов в области физкультуры и спорта, внесение изменений в нормативные документы для их синхронизации с национальными целями развития. Также предлагается создать единую информационную систему для учета спортивных организаций, более активно включить в работу спортивные федерации. Еще одна инициатива касается расширения участия негосударственных организаций в госуслугах.
Текслер призвал продолжить работу над системными изменениями в сфере физической культуры и спорта. Президент Владимир Путин поддержал предложенные инициативы, отметив необходимость гибкой государственной поддержки для достижения высоких стандартов в этой важной области.