НАТО помогает Молдавии бороться с «вмешательством» России в выборы

БРЮССЕЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса помогают Молдавии бороться с якобы «вмешательством» России в выборы.
Президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС.
«Я лично признателен (президенту Молдавии — ред.) Майе Санду, которая… борется с иностранным вмешательством, которое происходит из России… Мы помогаем Молдавии всем, чем можем: наращиванием оборонных возможностей, борьбой с кампаниями по дезинформации и со всем, что помогает ей обеспечить проведение свободных выборов».
Евросоюз, со своей стороны, значительно активизировал свою деятельность, имеющую отношение к Молдавии, накануне выборов в этой стране. Так, Европарламент 9 октября принял резолюцию с призывом вводить санкции против молдавской оппозиции, а также ускорить процесс евроинтеграции Молдавии, имеющей статус кандидата в ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен нанесла визит в Кишинев 10 октября, как раз в преддверии голосования по присоединению Молдавии к Евросоюзу, и пообещала действующему президенту 1,8 миллиарда евро инвестиций при условии сохранения страной евроинтеграционного курса.
Параллельно Брюссель продолжает выдвигать безосновательные обвинения в адрес России о якобы «вмешательстве» в дела Молдавии и попытках повлиять на избирательный процесс.
На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.