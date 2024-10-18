НАТО помогает Молдавии бороться с «вмешательством» России в выборы

«Я лично признателен (президенту Молдавии — ред.) Майе Санду, которая… борется с иностранным вмешательством, которое происходит из России… Мы помогаем Молдавии всем, чем можем: наращиванием оборонных возможностей, борьбой с кампаниями по дезинформации и со всем, что помогает ей обеспечить проведение свободных выборов».