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В ХАМАС признали гибель Синвара

КАИР, 18 окт — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС признает гибель главы политбюро движения Яхьи Синвара, сообщил замглавы политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя.

Источник: Соцсети

В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ.

«Мы оплакиваем главу политбюро ХАМАС, командира Яхьи Синвара», — сказал аль-Хайя в ходе выступления, которое транслирует палестинский телеканал Al Aqsa.

По его словам, Синвар погиб в бою.

Синвар возглавлял политбюро ХАМАС с августа. Его предшественник Исмаил Хания был убит в конце июля в Тегеране.