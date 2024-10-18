В Казахстане атомную энергию планируют приравнять к «зеленой»

АЛМАТЫ, 18 окт — Sputnik. Минэнерго республики подготовило законопроект об изменениях по вопросам развития альтернативных источников энергии.
Документ предусматривает, что на нее будут распространяться такие же льготы, как и на возобновляемые источники энергии.
Что это значит?
- Атомная энергия начнет привлекать больше инвестиций.
- Улучшится экологическая среда: развитие атомной энергетики поможет снизить выбросы СО2.
- Это позволит отменить углеродный налог в странах ЕС для казахстанских товаров.