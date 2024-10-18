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В Казахстане атомную энергию планируют приравнять к «зеленой»

На нее будут распространяться такие же льготы, как и на возобновляемые источники энергии.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 18 окт — Sputnik. Минэнерго республики подготовило законопроект об изменениях по вопросам развития альтернативных источников энергии.

Документ предусматривает, что на нее будут распространяться такие же льготы, как и на возобновляемые источники энергии.

Что это значит?

  • Атомная энергия начнет привлекать больше инвестиций.
  • Улучшится экологическая среда: развитие атомной энергетики поможет снизить выбросы СО2.
  • Это позволит отменить углеродный налог в странах ЕС для казахстанских товаров.

энергетика