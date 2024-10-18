Назначен временный руководитель Минспорта Челябинской области

Соответствующее постановление подписано и опубликовано 18 октября.
«До назначения министра физической культуры и спорта Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Кодину Анну Александровну, исполняющего обязанности первого заместителя министра», — говорится в документе.
Также из него следует, что Кодина не будет освобождена от основных должностных обязанностей по замещаемой должности «с ее согласия и с установлением должностного оклада и выплатой надбавок по должности министра».
Напомним, 15 октября губернатор Алексей Текслер официально утвердил Александра Гриба министром общественной безопасности Челябинской области. С мая 2022 года и до последнего времени он был министром физической культуры и спорта региона.