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Назначен временный руководитель Минспорта Челябинской области

Назначен временный руководитель Минспорта Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее постановление подписано и опубликовано 18 октября.

«До назначения министра физической культуры и спорта Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Кодину Анну Александровну, исполняющего обязанности первого заместителя министра», — говорится в документе.

Также из него следует, что Кодина не будет освобождена от основных должностных обязанностей по замещаемой должности «с ее согласия и с установлением должностного оклада и выплатой надбавок по должности министра».

Напомним, 15 октября губернатор Алексей Текслер официально утвердил Александра Гриба министром общественной безопасности Челябинской области. С мая 2022 года и до последнего времени он был министром физической культуры и спорта региона.