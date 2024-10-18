Министр прокомментировал появившиеся в западных СМИ публикации, в которых со ссылкой на украинских чиновников говорится о том, что Киев может создать ядерное оружие за несколько недель. «Безумцы, и ничего из этого, конечно же, не выйдет никогда, ни при каких обстоятельствах. Но он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ТАСС) уже, по-моему, отказался от этих слов, наверное, проснулся и с другой ноги встал», — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции.
Можно долго анализировать высказывания этого человека и его команды, но мы уже поняли тщетность всех этих попыток, ненужность и даже контрпродуктивность.
В четверг Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что наличие у Киева ядерного оружия является единственной альтернативой вступлению в НАТО. Позднее газета Bild со ссылкой на источник сообщила, что власти Украины серьезно рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия. После этого Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте утверждал, что украинские власти не собираются создавать ядерное оружие.