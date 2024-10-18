Лавров назвал безумными высказывания из Киева о ядерном оружии

Министр прокомментировал появившиеся в западных СМИ публикации, в которых со ссылкой на украинских чиновников говорится о том, что Киев может создать ядерное оружие за несколько недель. «Безумцы, и ничего из этого, конечно же, не выйдет никогда, ни при каких обстоятельствах. Но он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ТАСС) уже, по-моему, отказался от этих слов, наверное, проснулся и с другой ноги встал», — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции.