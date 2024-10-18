МИД Белоруссии обвинил ЕС в возникновении хаоса с мигрантами

Ранее лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о намерении обеспечить эффективный контроль на внешних границах, в том числе с РФ и Белоруссией. В ЕС также заявили, что намерены эффективнее бороться с нелегальной миграцией. При этом страны ЕС обсуждают экстренные меры, которые могут принимать государства, граничащие с РФ и Белоруссией, для охраны своих границ, заявила по итогам европейского саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.