МИД Белоруссии обвинил ЕС в возникновении хаоса с мигрантами

МИНСК, 18 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что европейские лидеры знают, что хаос с мигрантами на границе произошел из-за их безответственных решений о разрыве пограничного сотрудничества с сопредельными странами, но политической решимости исправить ситуацию у них нет.
Ранее лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о намерении обеспечить эффективный контроль на внешних границах, в том числе с РФ и Белоруссией. В ЕС также заявили, что намерены эффективнее бороться с нелегальной миграцией. При этом страны ЕС обсуждают экстренные меры, которые могут принимать государства, граничащие с РФ и Белоруссией, для охраны своих границ, заявила по итогам европейского саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Европейские лидеры прекрасно знают, что международное право и европейское законодательство однозначно обязывают их гуманно обращаться с беженцами и просителями убежища. Они также знают, что хаос на границе произошел из-за их безответственных решений о разрыве пограничного сотрудничества с сопредельными странами», — сказал он.
При этом Глаз обратил внимание, что «политической решимости исправить ситуацию у них нет».
«Да, в общем-то, им и нет дела до реального решения этой проблемы, и вообще до беженцев и мигрантов, чьи избитые и покалеченные тела десятками перебрасываются на нашу сторону границы», — добавил он.